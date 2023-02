Netflix verlaagt prijzen in 100 landen

Netflix bevestigde dat het de prijzen in bepaalde landen aanpast. Volgens de krant Wall Street Journal gaat het om landen verspreid over de hele wereld. In Europa zouden klanten in Oost-Europese landen als Kroatië, Slovenië en Bulgarije minder moeten betalen. In sommige gevallen halveerde Netflix de prijs, zegt de krant.

Volgens onderzoekskantoor Ampere Analysis krijgen meer dan 10 miljoen van de ruim 230 miljoen abonnees een prijsverlaging. Eerder had Netflix al de prijzen verlaagd in India en sommige landen in Zuidoost-Azië, waar de groei stokte.

Netflix rolt in verschillende landen ook goedkopere abonnementen uit waarbij kijkers wel advertenties moeten dulden. Het bedrijf probeert ook manieren uit om te vermijden dat klanten hun paswoord delen met anderen.