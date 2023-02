Mechelen

Alsof hij nooit is weggeweest. Dries Wouters speelde vrijdag tegen Racing Genk een dijk van een wedstrijd. Twee weken geleden nog een verschoppeling in de B-kern, nu weer volwaardig bassispeler in de ploeg van KV Mechelen. “Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik nog zou terugkeren”, aldus de herboren Schalke-huurling.