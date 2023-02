De opvolging van Sea-Invest is geregeld. Havenbaas Philippe Van de Vyvere - 69 jaar - heeft via een nieuw opgerichte stichting duidelijk gemaakt dat zijn zoon - momenteel minderjarig - via een traject het bedrijf zal leren kennen en op termijn ook zijn plek zal overnemen. “Verstandig om nalatenschap in detail te regelen”, klinkt het.