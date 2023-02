Nog eens 16 jaar cel er bij voor Harvey Weinstein

De in ongenade gevallen filmproducent Harvey Weinstein (70) krijgt nog eens 16 jaar cel wegens verkrachting en aanranding. Hij zit al een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor een afzonderlijke veroordeling in New York.

Tijdens het proces in Los Angeles verklaarde een jury de 70-jarige schuldig. De beschuldigingen kwamen van vier vrouwen en gingen over de periode van 2004 tot 2013, waarbij de meeste aanrandingen zouden hebben plaatsgevonden in hotels in Beverly Hills.

Jennifer Siebel Newsom, vrouw van de huidige gouverneur van de staat Californië Gavin Newsom, was een van de getuigen. Ze vertelde de rechtbank in oktober hoe Weinstein haar aanrandde tijdens een vergadering op het filmfestival van Toronto in 2005. “Hij nodigde me uit in zijn hotelkamer om mijn carrière te bespreken. Hij had alleen een badjas aan, wandelde de badkamer in, en zei dat ik hem moest volgen. Hij zei dat ik hem moest aanraken, maar ik weigerde. Toen verwees hij naar een lange lijst beroemde actrices wier carrière hij gemaakt zou hebben. Zijn stem veranderde van smekend naar agressief en dwingend. Toen dwong hij me op een bed, en verkrachtte hij me. Hij zei dat ik moest ontspannen, dat hij me beter zou doen voelen.”

Toch hield Newsom na die verkrachting contact met Weinstein. “Ik had geen keuze. Ik was een machteloze actrice die het probeerde te maken in Hollywood”, aldus Newsom. “Maar voortaan hielden we vooral contact via email, en spraken we elkaar enkel op publieke plaatsen.”

De openbaar aanklager zei dat alle vrouwen in hun getuigenissen opvallende unieke details over het lichaam van Weinstein konden beschrijven zoals littekens.

Hij is intussen halfblind en zit in een rolstoel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het eerste Weinsteinproces in New York was een mijlpaal in de juridische geschiedenis. De zaak was destijds van groot belang om de #MeToo-beweging op gang te brengen. Sinds 2017 hebben meer dan 80 vrouwen Weinstein publiekelijk beschuldigd van seksueel geweld.

Weinstein ging donderdag in beroep tegen zijn veroordeling en ontkent de feiten. Hij blijft volhouden dat hij ooit seks had met vrouwen die dat zelf niet wilden.

Hij zit momenteel nog een celstraf van 23 jaar uit nadat hij in 2020 in New York veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. De nieuwe straf zal aansluitend worden uitgevoerd.

LEES OOK. Harvey Weinstein schuldig aan seksueel geweld en verkrachting, producent ontsnapt aan levenslange celstraf