NAVO-topman Jens Stoltenberg: “Na één jaar oorlog stuurt Poetin niet aan op vrede”

Komt er een nieuw groot Russisch offensief op de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne? Die vraag stelde journaliste Annelies Beck in Terzake aan NAVO-topman Jens Stoltenberg. Volgens de secretaris-generaal waren er in het verleden al grote Russische offensieven, maar moeten we ook voorbereid zijn op nieuwe offensieven. “Daarom moeten we Oekraïne ook steunen. President Poetin, één jaar in deze oorlog, stuurt niet aan op vrede. Hij bereidt zich voor op meer oorlog. Hij mobiliseert meer troepen en koopt meer wapens aan om naar het front te sturen.”

De NAVO voorziet Oekraïne van nooit eerder geziene steun, zei hij. “Daardoor kon Oekraïne de Russen uit het noorden, Kiev, uit het oosten, Charkiv, en het zuiden, Cherson, verdrijven. En nu helpen we hen ook om meer offensieven te lanceren om hun land terug te nemen.”

Volgens Stoltenberg bekijkt de NAVO continu welke wapens het nog zou leveren aan Oekraïne. Gevechtsvliegtuigen of niet? Die beslissing is volgens hem nu nog niet aan de orde. “Het belangrijkste is dat ze munitie en reserveonderdelen ontvangen voor de systemen die ze nu al hebben. Het is nu een uitputtingsoorlog. Het is een logistiek gevecht.”

“Geen deel van het conflict”

Stoltenberg benadrukte ook dat de NAVO momenteel niet oorlog voert met Rusland. “Vergeet niet waar het om gaat: oorlogsagressie. Rusland valt een ander land aan. Het overtreedt daardoor internationale wetgeving. Oekraïne heeft het recht op zelfverdediging. Het recht op zelfverdediging staat in het handvest van de VN. Er zijn geen NAVO-troepen in Oekraïne, maar we ondersteunen Oekraïne. Het is ons recht om hen te steunen in hun recht op zelfverdediging. Dat maakt ons geen deel van het conflict.”

Hoe lang zal de oorlog nog duren volgen Stoltenberg? “Niemand weet hoe lang het zal duren. Oorlogen zijn altijd onvoorspelbaar. Maar we weten dat wanneer de oorlog eindigt, we ervoor moeten zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt”, zei hij. “Eerst en vooral moeten we ervoor zorgen dat Oekraïne het materiaal en het personeel heeft om nieuwe aanvallen af te houden. We moeten ook een goede structuur uitwerken, zodat Rusland een duidelijke boodschap krijgt. Want we zien een patroon. Rusland viel eerst Georgië aan in 2008. Toen annexeerde het de Krim en ging het naar het Donbassgebied in 2014 en tot slot was er de invasie van vorig jaar. We moeten die spiraal van Russische agressie doorbreken om te verhinderen dat Rusland de Europese veiligheid aantast. Dus moeten we ervoor zorgen dat Oekraïne zichzelf kan verdedigen.”

