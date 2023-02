Met het blote oog is nauwelijks te zien dat de foto’s fake zijn. — © Jos Avery

Zijn portretten op Instagram werden de hemel in geprezen door zijn tienduizenden volgers. Tot de Amerikaan Jos Avery toegaf dat niet hij maar een programma voor artificiële intelligentie op het knopje had gedrukt. Onethisch en broodroof, vinden échte fotografen. Na het onderwijs ontstaat ook in de kunstwereld steeds meer tegenkanting tegen het gebruik van AI.