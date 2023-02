En nu een (iets) grotere naam voor Anderlecht en Gent? Dit zijn de mogelijke tegenstanders in de 1/8ste finales van de Conference League

Het is gebeurd. Anderlecht en Gent staan in de 1/8ste finales van de Conference League. De loting volgt vrijdag om 13 uur, hieronder de mogelijke tegenstanders.

Anderlecht en Gent zijn geen reekshoofd. De Belgische clubs komen in de 1/8ste finales uit tegen een van de acht groepswinnaars - die hoefden de tussenronde niet te spelen. Vrijdag om 13 uur in het Zwitserse Nyon volgt de loting. De heenwedstrijd mogen Anderlecht en Gent op donderdag 9 maart in eigen huis spelen, de terugwedstrijd volgt een week later (16 maart) op verplaatsing.