REACTIES. Bart Verbruggen: “Ik klaag niet als we elke ronde doorgaan op strafschoppen”

Yari Verschaeren scoorde twee keer voor Anderlecht, één keer in de wedstrijd en één keer in de strafschoppenreeks, maar toch was niet hij de held van de avond. Die eer was weggelegd voor doelman Bart Verbruggen, die in de strafschoppenreeks geen enkele keer werd geklopt. “Als we dit elke ronde flikken, hoor je mij niet klagen", lachte die.

“Als we elke ronde doorkomen met penalty’s hoor je mij niet klagen”, zei Anderlecht-doelman Bart Verbruggen. “Ik hoopte dat we het zouden flikken in de 90 minuten en daarna in 120 minuten, maar als de tijd door blijft doortellen, denk je als doelman wel: straks wordt het mijn moment en ga ik strafschoppen pakken.”

Verbruggen kon eerder dit seizoen al eens lachen na een strafschoppenreeks: in de Croky Cup tegen Lierse. De 20-jarige Nederlander trapte toen zelf de beslissende strafschop binnen waardoor Anderlecht het met 10-11 haalde. “Dat was ook een heel gekke strafschoppenreeks, maar ik heb het liever zoals vanavond.”

© EPA-EFE

Yari Verscharen was de andere held van Anderlecht, al had hij gehoopt dat zijn 2-0 had volstaan voor de kwalificatie.

“Als je het uiteindelijk haalt, is het mooi op deze manier, maar op het moment zelf is het minder leuk. Maar de manier waarop is niet belangrijk, we zijn gekwalificeerd en kunnen blij zijn.”

“Ik was blij dat ik de ploeg aan een 2-0-voorsprong kon helpen. Islam (Slimani, red.) legde hem goed af en ik probeerde in één tijd te scoren. De keeper devieerde hem nog, maar de bal ging binnen. Jammer dat Ludogorets ook nog scoorde, waardoor er verlengingen kwamen. Doordat Bart die eerste strafschop pakte, hadden onze strafschopnemers veel vertrouwen. Toen ik mijn strafschop trapte stonden we al twee penalty’s voor.”

© REUTERS

Anderlecht staat zondag in de competitie voor de clasico tegen Standard. “Er komen nu een aantal heel belangrijke matchen in de competitie aan, maar het is fijn dat we nog op twee fronten actief zijn en ook buiten de competitie kunnen presteren. Je weet nooit waar ons dat brengt.”