Voortaan elfjes met verschillende huidskleuren in pretpark Efteling

“Elf elfjes hebben een andere kleur gekregen, de rest is wit gebleven”, zegt Van Gils. De beslissing om de huidskleuren te veranderen is niet zozeer het gevolg van klachten, vertelt de woordvoerder. “Het kan een enkele keer benoemd zijn, maar we hebben geen aanhoudende klachten gehad. Het is echt een besluit van onszelf.”

“Wij willen dat het een afspiegeling is van de samenleving en dat kinderen zich kunnen herkennen”, vervolgt Van Gils. Of er ook plannen zijn om andere attracties diverser te maken, is niet duidelijk. “Het is dat nu de Droomvlucht in verbouwing is en in dit geval hebben we besloten om elfjes meerdere kleuren te geven: wit, zwart en alles er tussenin.”