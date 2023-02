Nu ook vermoedens van fraude bij verblijfsvergunningen voor Marokkanen

In Marokko zijn minstens tachtig verblijfsvergunningen voor werknemers die in Vlaanderen zouden gaan werken on hold gezet wegens vermoedens van fraude.

Deze week bleek dat het Belgische consulaat in Istanbul (Turkije) honderden dossiers geblokkeerd had van mensen die in Vlaanderen willen komen werken. Volgens onze bronnen gaat het om meer dan 800 dossiers. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) zijn 200 daarvan echt verdacht.

Maar ondertussen blijkt dat ook het consulaat in Rabat (Marokko) vele tientallen verdachte dossiers heeft ontdekt en geblokkeerd. Volgens het kabinet-Brouns gaat het om tachtig dossiers. De Belgische consulaten in Istanbul en Rabat signaleerden de mogelijke fraude volgens onze bronnen al deze zomer aan de federale regering. Officieel klinkt het dat de melding aan de Dienst Vreemdelingenzaken en het Vlaamse ministerie van Werk er pas in oktober kwam.

Knelpuntberoep

Werkgevers die een vacature voor een zogenaamd knelpuntberoep niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een ‘gecombineerde vergunning’ niet-EU-burgers naar hier halen. Het gaat om laaggekwalificeerde jobs. Er bestaan verschillende bureaus die zich gespecialiseerd hebben in het rekruteren van werknemers uit Turkije en/of Marokko. Werknemers die op die manier naar ons land komen, hebben ook het recht om later hun familie te laten overkomen.

Vermoed wordt dat dat systeem misbruikt wordt om mensen die daar geen recht op hebben naar ons land te halen. Zo zou een firma uit Antwerpen die via dat zogenoemde ‘single-permitsysteem’ tien chauffeurs zocht (en vond) nauwelijks omzet te draaien en slechts één bestelwagen in het wagenpark. De sociale inspectie gaat nu na of mensensmokkelaars tegen betaling mensen naar België hebben gebracht voor jobs die niet bestonden. “Vlaanderen wordt hier gered door alerte federale consulaire diensten. Die hebben meer dan hun werk gedaan. Maar Vlaanderen had zelf moeten controleren. Alle alarmbellen zijn hier genegeerd”, zegt Ben Segers, Kamerlid en migratiespecialist van Vooruit.