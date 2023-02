Tennessee verbiedt als eerste Amerikaanse staat dragshows in het openbaar

In de Amerikaanse staat Tennessee mogen drag shows voortaan enkel nog achter gesloten deuren plaatsvinden, en zonder minderjarigen in de zaal. Conservatieve Republikeinen zeggen daarmee kinderen te willen beschermen. “Terwijl we vooral bekend zijn voor onze humor en glamour”, reageren de artiesten.

“Een dragqueen aan het werk zien gaat een kind echt niet gay of trans maken, maar het kan hen wel tonen dat ze zichzelf mogen zijn.” Ambtenaar Lynne Pervis, die af en toe zelf in drag shows optreedt, pleitte in een hoorzitting nog vurig tegen het wetsvoorstel. “Drag is het meest bekend voor humor en voor glamour. We hebben het over mensen die playbacken op popliedjes en dansen in extravagante kostuums.”

Het mocht niet baten. De Republikeinse meerderheid stemde in het parlement van de staat voor de wet die drag shows ernstig beperkt. Volgens de voorstanders doen ze dat om kinderen te beschermen. “Het geeft ouders het vertrouwen dat ze met hun kinderen naar een publieke of privé show kunnen gaan en niet plots overvallen worden door een geseksualiseerd optreden”, aldus het Republikeins boegbeeld van de staat Jack Johnson. Een partijgenoot noemde een “familievriendelijke” drag show tijdens de Pride van vorig jaar “een vorm van kindermishandeling”.

Nog 15 andere staten

Tennessee is niet de enige staat die de shows aan banden wil leggen. In vijftien andere Amerikaanse staten staan gelijkaardige wetten in de steigers. De Republikeinen reageren daarmee op de sterk toegenomen populariteit van het fenomeen. Dankzij onder meer de populaire televisieshow RuPaul’s Drag Race groeide drag de voorbije jaren uit van een cultfenomeen tot mainstream entertainment. Tijdens de shows verkleden artiesten zich doorgaans in iemand van het andere geslacht, en geven uitbundige optredens.

Maar de Republikeinen zetten hen in de wettekst nu op dezelfde lijn als onder meer strippers en go-go-dansers. Wie zich niet houdt aan het verbod, riskeert straffen tot zes jaar cel.

Dragartiesten en burgerrechtengroepen noemen het verbod “ongrondwettelijk” en “overbodig”. Drag heeft doorgaans niets met seksualiteit te maken, zeggen ze. “Het zijn verzonnen verhalen”, zegt Peppermint, een bekende Amerikaanse dragqueen. De wetten passen in “de lange geschiedenis van anti-LGBT-wetten”.