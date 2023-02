Algemene Vergadering VN eist terugtrekking van Russische troepen uit Oekraïne

en jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag opnieuw met een grote meerderheid opgeroepen om de Russische troepen terug te trekken. 141 van de 193 lidstaten van het belangrijkste overlegorgaan van de VN stemden in New York voor een resolutie over de kwestie.

Hoewel niet-bindend wordt de stemming gezien als een wereldwijde test van het sentiment over de oorlog die Rusland voert tegen zijn buurland. Naast Rusland slechts zes landen tegen: Wit-Rusland, Noord-Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua en Syrië. Net als bij eerdere onthoudingen onthielden China en India, twee landen met een gezamenlijke bevolking van ongeveer 2,8 miljard mensen, zich, samen met Zuid-Afrika en Iran. Verder onthielden ook een aantal Zuid-Afrikaanse landen zich van stemming.

Achter de schermen werd er lang gediscussieerd over de inhoud van de resolutie. Volgens verschillende bronnen had Oekraïne gewerkt aan een plan met onder meer een tribunaal voor oorlogsmisdaden en een tekst die een tienpuntenplan van president Zelenski zou omzetten in een VN-document, maar beide ideeën kwamen er uiteindelijk niet door.

Er werd daarom uiteindelijk gekozen om zoveel mogelijk landen te laten stemmen voor de algemene notie van vrede. In de resolutie staat nu onder meer dat “het bereiken van een alomvattende vrede een belangrijke bijdrage zou leveren aan de versterking van de internationale veiligheid”. Voorts wordt opgeroepen tot een volledige uitwisseling van krijgsgevangenen en wordt benadrukt dat “zij die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden ter verantwoording worden geroepen”.

In maart vorig jaar veroordeelden ook al 141 landen de invasie. Vervolgens stemden in oktober 143 tegen de claim van Rusland dat het grote delen van Oekraïne had geannexeerd.