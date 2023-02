“Net in de week waar Alisson gruwelijk in de fout gaat, krijgt Loris Karius de kans op zijn ‘redemption day’”

Toeval kan dat echt niet zijn. In de week waarin zijn opvolger bij Liverpool Alisson Becker vergelijkbaar gruwelijk in de fout ging, in de Champions League dan nog, tegen Real Madrid, krijgt Loris Karius een herkansing. De finale van de Carabao Cup zondag op Wembley moet voor de verketterde Duitse doelman redemption day worden. Bijna vijf jaar na het schielijk overlijden van zijn carrière aan de top in Kiev is daar ineens een kans om de snijdende ketens te breken waarmee Karius sindsdien aan de schandpaal is verankerd.