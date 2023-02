Eindelijk weer een Anderlecht om trots op te zijn: hoe paars-wit Europa gebruikt om kleurloos seizoen toch nog op te smukken

Een goeie ouderwetse Europese avond. Anderlecht stootte tegen Ludogorets door naar de 1/8ste finales van de Conference League na 120 minuten strijd en penalty’s. Bart Verbruggen was dé grote held door drie strafschoppen te stoppen, maar ook diverse goeie tactische keuzes van Brian Riemer deden dit jonge paars-wit draaien. De fans kunnen (voor even?) weer fier zijn. Laat Nice of Villarreal straks maar komen.