Was oude bekende die ooit weggehoond werd de talisman van Anderlecht tegen Ludogorets?

Opvallend bezoek bij Anderlecht voor de terugwedstrijd tegen Ludogorets: René weiler was in het Lotto park. De Zwitserse coach was nieuwsgierig naar zijn ex-ploeg. De laatste keer dat Anderlecht de 1/8ste finales in Europa haalde, was Weiler nog de coach, in 2017 was dat. Nu het opnieuw lukte, ditmaal in de Conference League, was Weiler er dus weer bij.