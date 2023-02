Van Manchester United tot Juventus: deze toppers kan Union loten in de 1/8ste finales van de Europa League

Het is zover. De tussenronde van de Europa League is gespeeld, alle potentiële tegenstanders voor Union in de 1/8ste finales zijn bekend. Vrijdag om 12.00 uur volgt de loting, de kans op een mooie naam is bijzonder groot.

Als groepswinnaar hoefde Union niet in actie te komen in de tussenronde van de Europa League. De Brusselaars konden achterover leunend genieten van wedstrijden als Barcelona-Manchester United en Sevilla-PSV. Nu die wedstrijden gespeeld zijn, zijn alle mogelijke tegenstanders bekend.

Dit zijn de potentiële tegenstanders van Union in de 1/8ste finales: Union Berlin (DUI) Manchester United (ENG) Juventus (ITA) Leverkusen (DUI) Roma (ITA) Sevilla (SPA) Shakhtar Donetsk (UKR) Sporting CP (POR)

Als reekshoofd is Union er al zeker van dat het de heenwedstrijd (9 maart) op verplaatsing speelt en de terugwedstrijd (16 maart) in eigen huis afwerkt. Het is te zeggen: in het Lotto Park, het stadion van Anderlecht. Het eigen Joseph Marien Stadion voldoet niet aan de eisen van UEFA. Voor de groepswedstrijden week Union uit naar Leuven, maar organisatorisch was het Lotto Park in Brussel iets makkelijker.