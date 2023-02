Davy Roef zet reputatie van penaltyspecialist kracht bij met nieuwe cruciale save: “Had veel vertrouwen in onze strafschoppen”

“Ik had heel veel vertrouwen in onze penaltyreeks”, zei strafschopspecialist Davy Roef na afloop voor de camera van Sporza. “De onze gingen alle vijf binnen, ik moest er dus maar één stoppen. Als je kijkt naar mijn statistieken, wist je dat de kans groot was dat ik er zeker één zou pakken. We hebben er nochtans niet op getraind deze week, maar ze waren allemaal perfect getrapt.”

Hein Vanhaezebrouck gaf Roef net als vorige week de voorkeur op Paul Nardi. “Nu wist ik wel iets sneller dan vorige week dat ik ging spelen. Gisteren hebben ze het mij verteld. De eerste helft was niet goed, we hebben mede door het veld te weinig gevoetbald vanachteruit omdat we niet te veel risico wilden nemen. Maar de tweede helft was veel beter en dan konden we ze wel domineren. Dit geeft zeker een boost. Vorig seizoen wonnen we ook van Club Brugge het weekend na een lastige Europese wedstrijd. Hopelijk kunnen we dat nu opnieuw doen.”(jswk)