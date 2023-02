Staatsveiligheid mag voortaan zoeken in politiedatabank

Het gebouw van de Staatsveiligheid in Brussel — © Bart Dewaele

Hierdoor zal de Staatsveiligheid sneller informatie kunnen bekomen in haar onderzoeken en ook breder en dieper zoeken, zegt Van Quickenborne. “Deze koppeling maakt deel uit van een grote hervorming en verdere uitbouw van de Veiligheid van de Staat, onontbeerlijk in een samenleving waarin de dreigingen steeds complexer worden.”

De Staatsveiligheid kon ook vroeger al informatie uit de ANG-databank krijgen, maar moest dat via de overlegstructuren met de politie vragen. Ook was het nog niet technisch mogelijk om de ANG-databank aan de software van de Staatsveiligheid te koppelen. Er werd nu geïnvesteerd in moderne software en er werd een wettelijk kader uitgewerkt om de koppeling transparant en juridisch correct te laten verlopen.