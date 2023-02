VS en Zuid-Korea simuleren nucleair conflict tijdens oefening

“Gezien het recente agressieve nucleaire beleid van Noord-Korea en de vooruitgang in zijn nucleaire capaciteiten, was het scenario (van de simulatie) gericht op de mogelijkheid dat Noord-Korea kernwapens gebruikt”, aldus een verklaring.

De delegaties van de VS en Zuid-Korea “richtten hun besprekingen op de afschrikkingskracht van hun bondgenootschap en mogelijke reacties op het gebruik van kernwapens door Noord-Korea”, klonk het verder. Beide landen toonden zich ook bereid om zich te engageren bij nucleaire dreigingen van Pyongyang.

De delegaties, bestaande uit militair personeel en ambtenaren van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken van beide landen, voerden de simulatie uit in het Pentagon op woensdag, op dezelfde dag dat de Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse strijdkrachten echte militaire oefeningen hielden in de Zee van Japan. Delegaties die deelnamen aan de oefening in het Pentagon bezochten donderdag ook een onderzeeërbasis in de Amerikaanse staat Georgia.