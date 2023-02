Oekraïense president Zelenski stellig: “Geen compromis met Poetin mogelijk”

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski is een compromis met de Russische president Vladimir Poetin onmogelijk, omdat er simpelweg geen vertrouwen is. Dat zei Zelenski in een interview met de BBC naar aanleiding van de eerste verjaardag van de Russische invasie. “We kunnen het ergens over eens zijn, maar de volgende dag komen er troepen”, aldus Zelenski. Hij voegde toe “dat er geen afspraken gemaakt kunnen worden met degenen die niet bereid zijn ze na te komen”.

Het doel van Oekraïne is om alle door Rusland bezette gebieden terug te krijgen, bevestigde Zelenski. Volgens de president is dat zowel voor Oekraïne als voor Rusland belangrijk. “Want als zij een deel van onze gebieden niet opgeven, zal het voor toekomstige generaties onmogelijk zijn om samen te leven.” Rusland toestaan een deel van de bezette gebieden te behouden zou alleen maar leiden tot nieuwe territoriale aanspraken of veroveringscampagnes, klinkt het nog.

Zelenski kwam ook terug op de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij verwelkomde de resolutie als “een sterk signaal van onwrikbare wereldwijde steun voor Oekraïne”, en sprak van een “sterk bewijs van de solidariteit van de wereldgemeenschap met het volk van Oekraïne.”

In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelenski verder dat de militaire situatie in het zuiden van Oekraïne op verschillende plaatsen erg gevaarlijk is en dat de omstandigheden in het oosten moeilijk zijn. Hij verklaarde dat de Russen opnieuw de zuidelijke stad Cherson hebben beschoten, waarbij de verwarming van 40.000 mensen was afgesneden.