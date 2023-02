Strafschopheld Cederick Van Daele beleeft Europees sprookje: “Geen moment geaarzeld”

Aanvoerder van Jong AA Gent maar vanaf nu toch vooral de auteur van de cruciale elfmeter in de allesbeslissende strafschoppenreeks in de Europese return tegen Qarabag. Cederick Van Daele katapulteerde zichzelf donderdag iets voor middernacht met één wel gemikte trap naar de zevende hemel: “Ik was nadien toch even van de wereld. Eerlijk, ik wist eerst niet eens dat de match beslist was. Ik was zo gefocust op die strafschop.”

Reken maar dat Cederick Van Daele de voorbije nacht bitter weinig heeft geslapen. De 22-jarige linkerflankspeler die normaal vooral zijn wedstrijden afhaspelt bij Jong AA Gent werd door Hein Vanhaezebrouck in de tweede verlenging in de strijd gegooid. Doelbewust, zo blijkt: “De coach vroeg me net voor ik in het veld kwam of ik eventueel een strafschop wou nemen. Ik heb geen moment geaarzeld en ja gezegd”, glimlachte het jeugdproduct na afloop.

Na 120 minuten bleken strafschoppen uiteindelijk inderdaad onvermijdelijk en toen Davy Roef – bijna vanzelfsprekend – een elfmeter van Qarabag had gestopt, achtte Cederick Van Daele zijn ‘moment de gloire’ aangebroken: “De trainer had me nog even gevraagd of ik de derde of de vijfde strafschop wilde nemen”, deed de heel geëmotioneerde Van Daele het relaas van een krankzinnige avond. “Ik stond wel amper twee minuten op het veld toen ik die strafschop moest nemen.”

“Ik achtte de kans echter groot dat Davy wel een strafschop zou stoppen, dus wilde ik liever die vijfde nemen. Dan was het misschien al beslist”, grapte de rasechte Gentenaar. Niets bleek minder waar. De strafschopspecialist van Jong AA Gent moest uiteindelijk nog vol aan de bak. “Ik wist ook wel dat hun doelman mij niet meteen zou kennen, dat was dus wel een voordeel. Anderzijds had ik ook wel al gemerkt dat hij al enkele keren goed in die bewuste hoek lag.”

Uiteindelijk zette Van Daele zijn strafschop stoïcijns om: “Ik was nadien toch even van de wereld. Eerlijk, ik wist eerst niet eens dat de match beslist was. Ik was zo gefocust op die strafschop. Het was pas toen ik me omdraaide en al die jongens naar mij zag lopen, dat ik me realiseerde wat er me overkwam. Dit is natuurlijk een uniek moment. Zoiets vergeet je nooit meer.”

“Ik weet dat ik een penalty kan trappen maar er is natuurlijk wel stress op zo’n moment. Toen ik naar de stip stapte, hoorde ik onze fans mijn naam scanderen. Zoiets geeft je dan ook wel extra moed. Tegelijk voel je echter ook wel de spanning op je lichaam. Op dat moment probeer je te focussen en ik hield ook vast aan mijn idee. Ik vertrouwde op mijn hoek maar mijn hartslag lag toen wel hoog.”

Emoties laaien hoog op

Toch was het allerminst toeval dat Vanhaezebrouck plots besliste om Van Daele in te brengen. De jonge Gentenaar heeft nu eenmaal een prima reputatie van op de stip: “Bij Jong AA Gent heb ik er nu zeven gescoord en slechts eentje gemist. Dat is geen slecht gemiddelde. Allemaal door het midden”, grapte Van Daele. “Logisch dat ik veel emoties voelde. Ik zit al enkele jaren te wachten op deze dag. Ik ben de coach dan ook enorm dankbaar dat hij mij deze kans gaf. Natuurlijk was ik verrast maar ik ben nu vooral blij dat ik deze kans heb gegrepen.”