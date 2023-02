Opnieuw extreme regenval in Nieuw-Zeeland: bestuurders in auto’s door water verrast

Het Noordereiland, een van de twee grote eilanden waaruit Nieuw-Zeeland bestaat, is na het verwoestende noodweer van de voorbije weken weer getroffen door zware regens en overstromingen. In Auckland en de naburige regio’s zijn vrijdag opnieuw neerslagrecords gebroken, bericht Radio New Zealand.

De politie riep mensen op hun reisplannen te herzien om gevaren op de wegen te vermijden. Enkele bestuurders werden in hun wagens door de watermassa verrast en moesten met boten gered worden. Tientallen mensen zochten hun toevlucht in evacuatiecentra. Na aardverschuivingen moesten verschillende wegen worden afgesloten.

Meteorologen waarschuwden dat in Auckland, een metropool met 1,6 miljoen inwoners, en in andere gebieden op enkele uren tijd zo veel regen verwacht wordt als gewoonlijk in twee maanden valt. In de noordelijke regio Northland en het schiereiland Coromandel werd gewaarschuwd voor sterke onweders en massale regenval. Ook in de regio Hawke’s Bay en de stad Gisborne, waar de voorbije week de cycloon Gabrielle woedde, werd voor extreme regenval gewaarschuwd. In Esk Valley werd inwoners opgedragen te evacueren en enkel hun kleding en hun huisdieren mee te nemen.

Minstens elf mensen zijn omgekomen als gevolg van de doortocht van Gabrielle. De schade is enorm. Eind januari maakte Auckland al de natste dag sinds het begin van de metingen mee.

© SHAAN JOHARI via REUTERS

© AP