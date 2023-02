President Zelenski deelt video na één jaar oorlog: “2023 wordt het jaar van onze overwinning”

Volodimir Zelenksi is ervan overtuigd dat “2023 het jaar van de overwinning wordt”. Dat schrijft de Oekraïense president bij een video die hij deelde na één jaar oorlog in zijn land. “Op 24 februari maakten miljoenen van ons een keuze. Geen witte vlag, maar een blauw-gele”, klinkt het op sociale media. “Het was een jaar van pijn, verdriet, hoop en eenheid. En dat jaar zijn we onoverwinnelijk gebleven.”

Het bericht van Zelenski op sociale media wordt vergezeld van een video waarop enerzijds het oorlogsleed te zien is, en anderzijds de volharding en de eenheid van Oekraïense volk, met veel Oekraïense vlaggen. De video heeft het over “een jaar van tranen”, “een jaar van moed”, “een jaar van pijn”, “een jaar van volharding”, “een jaar van eenheid”, en “een jaar van onoverwinnelijkheid”.

In een tweede videoboodschap richtte Zelenski zich rechtstreeks tot zijn landgenoten. “Oekraïne zal niet stoppen vooraleer de Russische moordenaars gestraft zijn”, klinkt het daarin. “Door een internationale rechtbank, door God of door onze soldaten.” Daarna somde Zelenski één voor één de voornaamste strijdtonelen van het afgelopen jaar op. Onder meer Boetsja, Cherson, en Marioepol passeerden de revue. Volgens Zelenski gaat het stuk voor stuk om “hoofdsteden van de onoverwinnelijkheid”.

Nog volgens de Oekraïense president heeft zijn land de wereld “geïnspireerd” en “verenigd”. “Oekraïne heeft de wereld verbaasd. Oekraïne heeft de wereld geïnspireerd. Oekraïne heeft de wereld verenigd. Er zijn duizenden woorden om deze stelling te staven, maar enkele volstaan”, aldus Zelenski.

“Compromis met Poetin is onmogelijk”

Volgens Zelenski is een compromis met de Russische president Vladimir Poetin over vrede echter onmogelijk, omdat er simpelweg geen vertrouwen is. Dat zei hij dan weer in een interview met de BBC, naar aanleiding van de eerste ‘verjaardag’ van de Russische invasie. “We kunnen het ergens over eens zijn, maar de volgende dag komen er troepen”, aldus Zelenski. Hij voegde toe “dat er geen afspraken gemaakt kunnen worden met degenen die niet bereid zijn ze na te komen”.

Het doel van Oekraïne is om alle door Rusland bezette gebieden terug te krijgen, bevestigde Zelenski. Volgens de president is dat zowel voor Oekraïne als voor Rusland belangrijk. “Want als zij een deel van onze gebieden niet opgeven, zal het voor toekomstige generaties onmogelijk zijn om samen te leven.” Rusland toestaan een deel van de bezette gebieden te behouden zou alleen maar leiden tot nieuwe territoriale aanspraken of veroveringscampagnes, klinkt het nog.

Militaire situatie

In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelenski dan weer dat de militaire situatie in het zuiden van Oekraïne op verschillende plaatsen erg gevaarlijk is, en dat de omstandigheden in het oosten moeilijk zijn. Hij verklaarde dat de Russen opnieuw de zuidelijke stad Cherson hebben beschoten, waarbij de verwarming van 40.000 mensen was afgesneden.

