Activisten maken met honderden liters verf gigantische Oekraïense vlag voor Russische ambassade in Londen: “Herinnering voor Poetin”

Een groep activisten heeft donderdag honderden liters gele en blauwe verf uitgekapt voor de Russische ambassade in Londen, om zo een gigantische Oekraïense vlag te vormen voor de ‘verjaardag’ van de oorlog in het land.

De actiegroep ‘Led by Donkeys’ hield eerst het verkeer tegen, en bracht vervolgens met behulp van kruiwagens 300 liter verf aan op de weg in het centrum van Londen, goed voor een vlag van 500 vierkante meter. “Oekraïne is een onafhankelijk land, met een volk dat het recht heeft om zelf over zijn lot te beslissen”, klinkt het in een persbericht van de actiegroep. “Deze gigantische Oekraïense vlag aan de ambassade van Poetin zal hem daaraan herinneren.”

De Londense politie pakte vier mensen op, op verdenking van criminele schade en het belemmeren van het verkeer. De banden van verschillende voertuigen raakten besmeurd met verf, maar volgens de actiegroep gaat het om een afwasbare verf die geschikt is voor kunst op de openbare weg.

