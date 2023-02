Deelnemers OVSE-vergadering verlaten massaal de zaal tijdens speech van Russische gezant: “Go fuck yourself”

De Russische gezant Duma Pyotr Tolstoy woonde donderdag de vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Wenen bij, maar zijn aanwezigheid werd niet op prijs gesteld. De afgevaardigde van het Lets parlement had een duidelijke boodschap voor Rusland en citeerde daarbij de Oekraïense grenssoldaten die Slangeneiland tot de laatste snik verdedigden. “Russisch oorlogsschip, go fuck yourself”, herhaalde Rihards Kols. Zodra Tolstoy het woord nam, stonden heel wat aanwezigen recht om de zaal te verlaten.