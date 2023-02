Opnieuw coëfficiëntenfeest: dankzij zeges Anderlecht en AA Gent én falen concurrentie verstevigt België achtste plek

Het Belgische voetbal heeft opnieuw punten gescoord in Europa. Door de zeges van Anderlecht en AA Gent in de Conference League wisten onze clubs hun achtste plek op de coëfficiëntenranking van het huidige seizoen te verstevigen en hun voorsprong op de concurrentie voor een rechtstreeks Champions League-ticket nog uit te bouwen.

Het verhaal was al even gekend: door de slechte Europese prestaties van de voorbije jaren zal de volgende kampioen van de Jupiler Pro League niet meer verzekerd zijn van een plaatsje in de Champions League. Op de coëfficiëntenranking van de Europese voetbalbond UEFA, die beslist wie welke Europese tickets krijgt, was ons land na vorig seizoen immers uit de top tien gevallen. Dat wil zeggen dat komende zomer zowat al onze Europese deelnemers een voorronde eerder moeten instappen, en onze kampioen zich een weg moet banen door de moeilijke voorrondes van de Champions League.

Maar dit seizoen hebben de Belgische clubs keihard teruggeslagen. Het parcours van Club Brugge, Union, Anderlecht, AA Gent en het al uitgeschakelde Antwerp is na de twee zeges van Anderlecht en AA Gent gisteravond het zesde beste van Europa, na de vijf toplanden Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk. Ons land verzamelde tot dusver 11.400 coëfficiëntpunten, ons hoogste aantal sinds 2017. Als we nog drie Europese zeges kunnen pakken, is dit officieel ook ons beste seizoen ooit.

© BELGA

Minstens zo belangrijk is echter dat de concurrentie in de strijd om dat rechtstreeks Champions League-ticket klappen gekregen heeft. Schotland is van voor Nieuwjaar al zijn rechtstreekse deelnemers kwijt en nu hebben ook Oostenrijk en Servië hun laatste deelnemer zien sneuvelen: RB Salzburg werd gewipt door AS Roma, Partizan Belgrado overkwam verrassend hetzelfde tegen Sheriff Tiraspol.

Enkel Turkije kan ons dit seizoen nog voorbij

Ons land was eerder al zeker dat het na afloop van dit seizoen weer in de top tien van de coëfficiëntenranking zou staan. Op dit moment kan van de landen onder ons in theorie enkel Turkije ons nog voorbij indien de overblijvende Turkse deelnemers Fenerbahçe (in de Europa League), Sivasspor en Basaksehir (in de Conference League) allemaal de finale of de halve finales halen. Maar zelfs als dat gebeurt, zou ons rechtstreeks Champions League-ticket niet meer in gevaar komen.

Dat wil zeggen dat alle resultaten die de Belgische clubs nu nog pakken (een zege levert 0.400 punten op, een gelijkspel 0.200) pure bonus is. Extra buffer om de komende jaren goed te zitten en onze achtste plek te verstevigen. Indien onze clubs de komende jaren dit niveau kunnen aanhouden, zouden ze op termijn zelfs een voorzichtige aanval kunnen inzetten op de zesde plaats van Nederland. Vanaf die plek krijgt een land niet één, maar twee rechtstreekse vertegenwoordigers in de Champions League. Maar daarvoor is er wel nog héél veel werk aan de winkel: de achterstand op Nederland bedraagt op dit moment immers… 19.900 coëfficiëntpunten.

© BELGA

Coefficiëntenranking op dit moment:

1. Engeland 103.855 (nog 7 Europese deelnemers)

2. Spanje 89.712 (nog 5 Europese deelnemers)

3. Duitsland 80.606 (nog 7 Europese deelnemers)

4. Italië 74.354 (nog 7 Europese deelnemers)

5. Frankrijk 60.331 (nog 2 Europese deelnemers)

6. Nederland 57.300 (nog 2 Europese deelnemers)

7. Portugal 54.716 (nog 3 Europese deelnemers)

8. België 39.400 (nog 4 Europese deelnemers)

9. Schotland 36.400 (geen Europese deelnemers meer)

10. Oostenrijk 34.000 (geen Europese deelnemers meer)

11. Servië 32.375 (geen Europese deelnemers meer)

12. Turkije 31.500 (nog 3 Europese deelnemers)

13. Zwitserland 29.675 (nog 1 Europese deelnemer)

14. Oekraïne 29.300 (nog 1 Europese deelnemer)

15. Tsjechië 29.050 (geen Europese deelnemers meer)