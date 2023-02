JOUW MENING. “Reclameverbod voor gokbedrijven is betuttelend”

Het Nieuwsblad geeft om jouw mening. We vroegen lezers deze week onder andere of het een goed idee is om alle reclame voor gokken te verbieden, of trajectcontroles zonder aankondiging kunnen, of ze al eens online werden opgelicht en of er al dan niet gelet wordt op het prijskaartje van groenten in de winkel. Lees hieronder de resultaten.

Kinderen van amper vijf jaar oud herkennen de logo’s van gokbedrijven al: “Enkel totaalverbod kan hen beschermen”

Een literatuurstudie van de UGent toont aan dat kinderen van vijf jaar oud al de logo’s van gokbedrijven herkennen. Hoewel gokreclame niet gericht mag zijn op minderjarigen, worden kinderen er uiteindelijk wel aan blootgesteld. Dat verlaagt de drempel naar elke vorm van gokken, volgens professor sportmanagement Bram Constandt. Politieke partijen wil al langer alle reclame voor gokken verbieden. Voor lezer Ellen A. is er geen discussie: gokreclame moet verboden worden. “Reclame voor gokken verbieden is niet hetzelfde als gokken verbieden. Een reclameverbod is dus voor mij niet te restrictief.” Michael D. vindt een reclameverbod dan wél weer als een vorm van betutteling.

Nieuwe trajectcontroles zonder aankondigend verkeersbord goed voor 2.000 boetes in één gemeente

Opvallend verkeersnieuws uit Boortmeerbeek. Enkele maanden geleden installeerde de gemeente trajectcontroles zonder aankondigend verkeersbord. Ondertussen zijn meer dan 2.000 boetes uitgedeeld. Lieve V. vindt dat trajectcontroles in eerste plaats dienen om te sensibiliseren. De huidige aanpak lijkt volgens haar bedoeld om de kas te spekken. Voor Tom H. is er niets aan de hand: “Men dient altijd en overal onder de maximumsnelheid te blijven.”

Oudere Vlaamse vrouwen populaire slachtoffers van grote bende in ‘vriendschapsfraude’: “Ze is heel de erfenis van haar ouders kwijt”

Veertien mannen hebben in ons land verschillende gepensioneerde vrouwen opgelicht door zich voor te doen als een Amerikaanse legerofficier. Eén van drie vrouwen verloor zo meer dan 380.000 euro. Elke dag trappen drie Belgen in de val van ‘vriendschapsfraude’, en er zijn nog veel andere vormen van cybercriminaliteit. Denk maar aan hacking, whaling, beleggingsfraude of phishing.

Groenten zijn fors duurder geworden in de supermarkt, en dat heeft twee oorzaken

Bij ons is het nog niet zo ver, maar in het Verenigd Koninkrijk worden voortaan groenten gerantsoeneerd. Ook bij ons stijgen de groenteprijzen fors. We vroegen lezers of zij letten op de groenteprijs bij het winkelen. “Groenten zijn een must voor ons”, vertelt Bernarde D., “maar ik hoef geen tomaten in de winter. Het is hoogtijd dat we seizoensgebonden leren eten. Ons klimaat kan er maar wel bij varen!” Ann E. geeft aan dat ze de prijs van verse groenten nu meer vergelijkt met de prijs van de diepvriesvariant.