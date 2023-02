Ze spant rechtszaken aan tegen de bouw van fietsersbruggen, ze sluit stilzwijgend deals in het Oosterweeldossier en door een eindeloze rij aankopen is ze dé private grootgrondbezitter van Vlaanderen. Maar ze zit ook zo ingewikkeld in elkaar dat de Vlaamse overheid haar subsidies tegen het licht wil houden. Wie of wat is Natuurpunt, en hoe is ze zo groot en machtig kunnen worden?