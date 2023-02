Drugscrimineel ‘Flash’ krijgt nog eens 10 jaar cel: familie vanuit zijn cel ingeschakeld om 3,7 ton coke in te voeren

De speurders van de federale gerechtelijke politie ontdekten na een tip dat Flash bezig was met het organiseren van verschillende drugstransporten. Via in de gevangenis binnengesmokkelde gsm’s en briefwisseling stuurde hij zijn familie en entourage aan. Zo werden schoonbroer Jersey D.M. en hulpje Danny M. ingezet om een boot te kopen en daar een kooi op te laten lassen, volgens het parket met de bedoeling om op zee pakketten coke op te pikken die van containerschepen gedropt waren. Dat probeerden ze zowel in Vlissingen als in Blankenberge met twee boten, maar die plannen vielen in het water, waardoor het bij voorbereidende handelingen bleef.

Flash belde vanuit de cel ook naar zijn moeder Pascale V. en stiefzus Alison P. Speurders hoorden hem zeggen dat ze blokken cocaïne moesten verkopen, of aan ‘Zon’ (de bijnaam van Mohamed B.) geven. Dat de in de cel binnengesmokkelde gsm aan Flash toebehoorde, was duidelijk. “Er stonden foto’s van zijn hoofd en zijn geslachtsdeel op”, zei de procureur. Sky ECC werd eind november 2021 niet meer gebruikt door Flash en zijn discipelen. Hij bleek overgestapt op Signal, waar hij zich bediende van de alias ‘Gordo’.

De boot waar de bende gebruik van wilde maken. — © parket antwerpen

Het parket had twaalf jaar cel geëist tegen Flash, de rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot tien jaar opsluiting en een boete van 200.000 euro. Hij werd de voorbije weken al veroordeeld tot zes en vijf jaar cel in een groot drugsdossier en in de zaak rond de poging tot ontvoering van een havenarbeider. In een andere lopende zaak eiste het parket zes jaar gevangenis. Mohamed ‘Zonnetje’ B. kreeg acht jaar cel en 160.000 euro boete, zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

Tijdens de rechtszaak toonden de familieleden van Flash aan dat ze enorm onder druk gezet werden door de opgesloten Yannick W., ze lieten ook een telefoontap horen waarin hij fel tekeerging en zei dat als zijn moeder en stiefzus niet deden wat hij vroeg ‘hij iedereen ging afmaken’. De advocaat van moeder Pascale V. had gevraagd zijn cliënte een straf met uitstel te geven. Ze had wel meegeholpen met het verkopen van blokken cocaïne maar enkel omdat ze onder de enorme druk bezweken was. De rechtbank veroordeelde de moeder en stiefzus tot vier jaar cel waarvan de helft met uitstel.

De andere beklaagden in het dossier kregen straffen van drie tot zes jaar cel. De stiefvader van Flash werd als enige vrijgesproken.