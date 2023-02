LIVE. Union treft opnieuw Union Berlin, Anderlecht moet naar Spanje en AA Gent loot Turkse topploeg

Europees succes van de Belgische ploegen. Zowel Anderlecht als AA Gent stoot donderdag door in de Conference League na strafschoppen, terwijl Union eerder al als groepswinnaar uit de bus kwam in de Europa League. De drie clubs zitten dan ook straks in de pot voor de loting van de 1/8ste finales van de twee bekers. Om 12u is de Europa League aan de beurt, vanaf 13u volgen Anderlecht en AA Gent. U zit hier op de eerste rij om het te volgen.