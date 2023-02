Dan toch naar de USA? Inter Miami-coach bevestigt er alles aan te doen om Lionel Messi binnen te halen: “En Sergio Busquets willen we ook”

Het contract van Messi bij Paris Saint-Germain loopt aan het einde van hun seizoen af. Een comeback naar FC Barcelona en een verlengd verblijf in de Franse hoofdstad zijn twee scenario’s die ronddwalen, maar het meest gehoorde gerucht is toch wel dat de Argentijn naar Inter Miami zou trekken.

Dat zou niet alleen voor Inter Miami, maar ook voor de hele MLS een statement zijn. Phil Neville, coach van Inter Miami, heeft benadrukt dat zijn team Lionel Messi probeert te contracteren. Aan The Times vertelde hij ook dat nog een andere ex-ploegmaat van de Argentijn op zijn radar staat: “Ik ga het niet ontkennen en zeggen dat er geen waarheid zit in de speculaties dat we geïnteresseerd zijn in Lionel Messi en Sergio Busquets”, zei Neville. “We willen de beste spelers ter wereld naar deze voetbalclub halen. Messi en Busquets zijn de twee die de laatste jaren meer opvallen. Voor MLS zou het een gamechanger zijn.”

Busquets en Messi schitterden samen tijdens de Gouden Jaren van FC Barcelona. — © REUTERS

Busquets speelt momenteel nog steeds bij FC Barcelona, maar ook zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Hij vormde samen met Messi de basis tijdens zijn gouden jaren bij Barcelona.

Van Lewandowski tot Suarez

“Het zijn geweldige spelers die nog steeds een enorm voordeel zouden zijn voor deze organisatie.” Toch probeert ook Neville de verwachtingen te temperen: “Sinds ik bij Miami ben gekomen, denk ik dat we in verband zijn gebracht met elke topspeler in het wereldvoetbal. Van Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suarez. . . je kunt ze allemaal aframmelen.”

Lionel Messi. — © ISOPIX

Neville heeft nooit een poging gedaan om zijn interesse in Messi te verbergen. Begin januari zei hij nog: “We willen de beste spelers ter wereld naar deze club halen en hij is waarschijnlijk de beste speler, dus voor ons is het landschap helemaal niet veranderd.”