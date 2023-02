Carrefour stapt naar rechter tegen overname Mestdagh door Intermarché

Carrefour is naar de rechter gestapt tegen de overname van de Mestdagh-winkels door zijn concurrent Intermarché. Dat meldt De Tijd. Het Brusselse hof van beroep gaf het bedrijf eind december nog ongelijk, maar er volgt nog een uitspraak ten gronde op 26 april.

Tot eind vorig jaar prijkte het Carrefour-logo op 87 winkels van Mestdagh, die voornamelijk in Brussel en in Wallonië liggen. Maar sinds begin dit jaar werd Carrefour er vervangen door Intermarché, dat Mestdagh heeft overgenomen en zijn aanwezigheid op de Belgische markt in één klap zag verdubbelen.

Volgens De Tijd legt Carrefour zich echter niet neer bij de overname. Het bedrijf stapte eind december naar het Brusselse hof van beroep tegen de goedkeuring door de Belgische concurentiewaakhond BMA. Volgens Carrefour krijgt Mestdagh door de overname te veel macht in sommige regio’s. “Daardoor zouden de prijzen in die buurten stijgen. Dat is nadelig voor de klanten”, zegt Carrefour-woordvoerster Siryn Stambouli aan De Tijd. Het bedrijf wil dat 18 winkels verkocht worden aan concurrenten van Intermarché.

Voorlopig kreeg het nog nul op het rekest van de rechter, maar eind april valt een uitspraak ten gronde.