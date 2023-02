Opvallend minder skiongelukken tijdens krokusvakantie

Door de gespreide schoolvakantie in Vlaanderen en Franstalig België, zijn er dit jaar opvallend minder skiongelukken tijdens de krokusvakantie. Dat zegt Europ Assistance, een onderdeel van de Italiaanse verzekeraar Generali.

“Dit jaar is de vakantieperiode anders ingedeeld bij Nederlandstaligen en Franstaligen”, duidt Europ Assistance. “En dat heeft duidelijk een invloed op de cijfers en tendensen.” De vakantie van de Franstaligen is nu over twee weken gespreid.

Dit jaar werden er bij Europ Assistance 174 medische skidossiers geopend, een daling van twaalf procent in vergelijking met de krokusvakantie van 2022. De skiongelukken deden zich hoofdzakelijk voor in Frankrijk en Oostenrijk.

De voorbije krokusvakantie ontving Europ Assistance iets meer dan zesduizend telefonische oproepen en repatrieerde het zo’n 260 personen; geblesseerde skiërs en familie.