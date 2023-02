Minister sluit hobbykennel met “zeer vuile verblijven”: eigenaar moest al eens sluiten na vondst van 40 kadavers in diepvries

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat hondenkennel Fenrir K9 in Wervik sluiten. Eigenaar Matthias Van Hoof legt zich neer bij de beslissing, maar heeft het moeilijk met de vage regels. In 2017 moest hij al eens sluiten nadat honden- en kattenlijken werden gevonden in de diepvries.

“Bij inspecties in Fenrir K9 in Wervik stelde men onder meer vast dat de verblijven zeer vuil waren, dat er een doordringende geur hing en dat niet alle dieren een droge ligplaats hadden”, motiveert Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de sluiting van hobbykennel Fenrir K9 in Wervik.

De hondenfokker zou al meermaals bezoek hebben gehad van inspecteurs van Dierenwelzijn en politie. Herhaaldelijk stelden ze inbreuken vast. De eigenaar kreeg in het verleden al meermaals waarschuwingen en processen-verbaal. “De problemen bleven echter aanslepen. Daarom verliest hij vanaf 15 april zijn erkenning voor minstens twee jaar”, klinkt het.

Gedetailleerde richtlijn

Eigenaar Matthias Van Hoof heeft wel begrip voor de beslissing, maar hij blijft zitten met een dubbel gevoel. “Ik snap het en ben blij dat er zoveel inzet is om het dierenwelzijn te verhogen, maar ik vind ook dat de wetgeving te kort schiet. Er is te veel grijze zone doordat de regelgeving te vaag en te algemeen is”, meent hij.

Zo wijst hij op de luchtverversing. “Die moet voldoende zijn, volgens de regels, maar wat is dat dan? Daar is simpelweg geen antwoord op. Bij de firma’s die ik aanschreef, zeiden ze me allemaal dat hetgeen ik heb voldoende is. Ik mis die gedetailleerde richtlijn.”

Intussen heeft Matthias voor de acht Mechelse herders die hij hield in zijn hobbykennel al een nieuw onderkomen gevonden. “Ook de webshop zal ik verkopen. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Misschien moet ik wel elders in Europa iets opstarten waar er geen zulke problemen zijn?”

Kadavers in diepvries

De man is echter geen onbesproken blad. Buren startten eerder een petitie om de overlast aan te kaarten. De politie werd ook al vaak opgebeld. Er klinkt dan ook opluchting dat de minister nu de erkenning intrekt. Al is er ook scepsis. De hondenfokker werd namelijk in 2017 al eens een sluiting opgelegd.

Toen leefden er in de rijwoning tientallen dieren in erbarmelijke omstandigheden. Tien volwassen honden, 23 puppy’s, 14 katten en nog eens zes kippen werden toen in beslag genomen. Alsof dat niet erg genoeg was, deden de inspecteurs nog een schrikbarende ontdekking. In de diepvries ontdekten ze namelijk nog eens veertig kadavers. Toen gebeurde de inspectie na aanhoudende klachten over een vliegenplaag.

