Union versus Union: team van Karel Geraerts ontmoet in achtste finales Europa League opnieuw naamgenoot uit Berlijn

Union Sint-Gillis neemt het in de achtste finales van de Europa League opnieuw op tegen de Duitse naamgenoten van Union Berlijn. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag in het House of European Football in het Zwitserse Nyon.

De Belgische vicekampioen plaatste zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de achtste finales en bleef in zijn poule Union Berlijn, het Portugese Braga en Zweedse Malmö knap voor. In de achtste finales wachtte voor de Brusselaars sowieso een winnaar van de tussenronde.

De winnaars van die tussenronde, waarin de teams die tweede werden in de groepsfase van de Europa League het opnamen tegen een nummer drie uit de Champions League, waren niet de minsten. Manchester United, Juventus, Sporting Lissabon, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Sevilla en AS Roma zaten in pot 2, maar uiteindelijk kwam Union Berlijn uit de trommel.

Opvallend: beide Unions keken elkaar al in de groepsfase in de ogen. De Belgen wonnen in de Duitse hoofdstad met 0-1, de Duitsers triomfeerden met diezelfde score aan Den Dreef in Leuven. Union Berlijn rekende in de tussenronde af met Ajax.

De heenwedstrijden van de achtste finales staan donderdag 9 maart op de agenda, de terugwedstrijden volgen een week later (16 maart). De groepswinnaars van de Europa League, zoals Union, spelen de return thuis. Omdat het eigen charmante maar verouderde Joseph Marienstadion in het Dudenpark Europees is afgekeurd, wijkt RUSG voor deze thuismatch uit naar het Anderlechtse Lotto Park.