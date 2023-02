Touroperator Corendon snoeihard voor Schiphol, breidt capaciteit in zomer met ruim derde uit in Brussel

De Turks-Nederlandse touroperator Corendon gaat zijn capaciteit op Brussels Airport in het zomerseizoen met 35 procent uitbreiden ten opzichte van vorige zomer en stationeert drie toestellen op de luchthaven van Zaventem. Dat is vrijdagochtend aangekondigd tijdens een persconferentie op Brussels Airport, waarbij Corendon-CEO Steven van der Heijden snoeihard uithaalde naar de luchthaven Amsterdam Schiphol.

In totaal zal Corendon deze zomer op Brussels Airport ruim 200.000 beschikbare vliegstoelen hebben, waarvan zowat 40.000 gecontracteerd bij Brussels Airlines. Dit betekent een capaciteitsuitbreiding met 35 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een percentage dat nog verder kan stijgen, klinkt het.

Volgens Corendon hebben nu al 80 procent meer Belgische klanten een vakantie geboekt met vertrek vanuit Brussel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar opvallend is ook de groei van Nederlandse klanten die vertrekken vanaf Brussels Airport. Vergeleken met vorig jaar kiezen ruim twee keer zoveel Nederlanders voor Brussel in plaats van Schiphol.

De luchthaven van Schiphol kampte het voorbije jaar met ernstige problemen van lange wachtrijen, grote drukte en gemiste vluchten. “Nu duidelijk wordt dat de problemen nog steeds niet onder controle zijn, kiezen veel Nederlanders voor Brussel en Corendon speelt hierop in”, aldus Van der Heijden.

“Het grote probleem is zelfs nog niet zozeer de lange wachtrijen, maar het feit dat mensen met grote angst naar de luchthaven gaan omdat ze niet zeker zijn dat ze hun vlucht zullen halen. Zo heb je geen voorpret aan je vakantie en moet je vertrekken met een onrustig gevoel”, aldus Van der Heijden. Corendon kijkt daarom nu meer richting de regionale luchthavens in Nederland en de luchthavens van Brussel en Düsseldorf.

Corendon-klanten kunnen deze zomer vanaf Brussels Airport naar twintig luchthavens vliegen in Turkije, Spanje, Griekenland, Egypte, Bulgarije en Portugal. Daarnaast worden verre bestemmingen aangeboden met andere luchtvaartmaatschappijen.