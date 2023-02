Bodycam filmt arrestatie van man (19) die vrouw, journalist en meisje van 9 doodschoot: “Laat me gaan!”

De politie van Florida heeft bodycambeelden vrijgegeven van de arrestatie van Keith Melvin Moses (19). De man wordt ervan verdacht drie mensen - waaronder een negenjarig meisje - te hebben doodgeschoten in een woonwijk in Orange County. Tijdens zijn arrestatie schreeuwde hij dat hij werd vermoord door de agenten en was hij in het bezit van een geladen pistool. Moses is volgens de Amerikaanse media een “gekend lid van een bende” en werd aangeklaagd voor de moorden. Dat maakte blijkbaar weinig indruk op de man, die volgens velen “grijnsde” toen hij werd gefotografeerd na zijn arrestatie.