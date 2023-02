Union, Anderlecht en AA Gent weten waar ze aan toe zijn in de achtste finales van de Europa en Conference League op 9 maart en 16 maart. Wij legden hun tegenstanders al eens onder de loep en zagen een ploeg die uitstekend in vorm zit, één die vorig jaar nog in de halve finales van de Champions League stond en één met twee Belgen in het team.