Iconen geloven in de promotiekansen van SK Beveren: “Het is het moment om over te gaan”

SK Beveren begint zaterdag zijn jacht naar promotie met een verplaatsing naar Club NXT. Geel-blauw is samen met RWDM de favoriet om de titel in de wacht te slepen in de Challenger Pro League. Wij wikken en wegen de promotiekansen van SKB met drie Beveren-iconen.

Jean Janssens: “Beveren heeft vijftig procent kans op promotie”

“Voor mij zijn er nog drie titelkandidaten: Beveren, RWDM en Beerschot”, laat Jean Janssens in zijn kaarten kijken. “De drie punten voorsprong van RWDM zouden wel eens de doorslag kunnen geven. Toch geef ik geel-blauw vijftig procent kans op promotie. Kijk, Beveren heeft de beste spelers, RWDM de beste ploeg. Beveren krijgt de laatste weken ook veel te veel doelpunten tegen. Als je tegen deze ploegen altijd twee doelpunten slikt, ga je niet veel matchen winnen. Akkoord, ze laten de netten zelf ook vaak trillen, maar toch. Het is het moment om over te gaan. Ze spelen toch al een heel seizoen aan de kop in de Challenger Pro League. Ik heb bijna alle matchen gezien en ze speelden heel goede matchen, maar ook heel slechte. Het zal spannend worden tot het einde, al hoop ik uit de grond van mijn hart dat ze overgaan. En pas toch ook maar op voor Beerschot. Tegen RWDM verloor Beerschot ook alleen maar na een twijfelachtige penalty. En tegen ons vond ik ze ook goed spelen.”

Freddy Buyl: “Als het dit jaar niet lukt, zal het in de toekomst moeilijk worden”

“Het zal een dubbeltje op zijn kant zijn”, doet Freddy Buyl zijn duit in het zakje. “De onderlinge duels zullen bepalen wie er promoveert. Beerschot, RWDM en Beveren zijn aan elkaar gewaagd. Het zal heel spannend worden. De tweede match kan al meteen beslissend zijn. Als Beveren thuis niet wint van RWDM, hebben ze een dik probleem. Dan wordt het moeilijk om die achterstand nog op te halen op zo’n korte periode. Een goede start is cruciaal. De eerste match tegen Club NXT is al meteen gevaarlijk. Ze hebben het vooral op verplaatsing en tegen de beloftenploegen laten afweten. Een gebrek aan concentratie, geloof ik. Nu moeten ze meteen scherp starten. Ik verwacht heel veel van Ribeiro Costa. Hij heeft de voorbije weken wat minder gespeeld, maar dat is iemand die het verschil kan maken. Zo’n spelers kunnen de ploeg over de streep trekken in spannende wedstrijden. En Vukotic vind ik achterin altijd een meerwaarde voor de ploeg. Het is nu of nooit voor Beveren. Als het dit jaar niet lukt, zal het in de toekomst heel moeilijk worden. De supporters geloven alvast in een goede afloop.”

Kristof Lardenoit: “Een tweestrijd tussen Beveren en RWDM”

“Ik schat de promotiekansen van Beveren redelijk hoog in”, aldus Kristof Lardenoit. “Het is een ploeg met veel ervaring. Al is RWDM misschien voetballend net iets beter. In de onderlinge duels tegen hen hebben we nog niet kunnen winnen. Het zal niet makkelijk worden, maar ik verwacht een tweestrijd. Ik schrijf Beerschot nog niet volledig af, maar volgens mij wordt het Beveren of RWDM. Het zou verdiend zijn, al had ik dit seizoen soms meer verwacht van Beveren. Vooral tegen de mindere ploegen hebben ze toch wat punten laten liggen. Met deze spelersgroep moesten ze soms toch beter presteren. Al stonden ze er wel meestal in de matchen die ertoe deden. Nu is het money time. Of het seizoen mislukt is als ze niet promoveren? Ja, toch wel. Ze hebben dit seizoen serieus geïnvesteerd, ook in de winterstop. Dus als je het dan niet haalt, is het seizoen mislukt. Maar SK Beveren leeft opnieuw, dat merk je ook op de tribunes. Al hangt sportief alles af van de promotie. Zo’n promotie staat toch altijd mooi op je palmares. En voor de club is het een belangrijke stap voor de toekomst.”