Oekraïense defensieminister kondigt tegenoffensief aan: “We zullen harder toeslaan op de grond, in de lucht en op zee”

Reznikov, de Oekraïense minister van Defensie, richt zich vrijdag in het bijzonder tot militairen uit zijn land en heeft hij het over een “nieuwe periode” die aanbreekt. “Met een nieuwe taak: winnen. Een jaar geleden verwachtten velen dat Oekraïne in een paar weken verloren zou zijn. Nu is alles veranderd. De belangrijkste vraag op de agenda is nu hoe een Oekraïense overwinning er zou uitzien.”

Winnen houdt voor Reznikov in dat de grenzen van in 1991 hersteld worden en dat de dreiging vanuit Rusland weggenomen wordt. “De onzekerheid van vorig jaar is er niet meer. Makkelijk wordt het niet, maar we gaan erin slagen. We hebben vertrouwen in onze mogelijkheden. Er is woede en de wil om wraak te nemen voor zij die overleden zijn.”

Toen de oorlog begon, was het voor Oekraïne nog moeilijk om aan goede wapens te geraken, aldus Reznikov. “Maar vandaag zien beschaafde mensen dat jullie, Oekraïense strijders, het schild van Europa in het Oosten zijn. Europa zal nooit veilig zijn zonder Oekraïne.” Het was een jaar vol “grote helden en grote tragedies”, besluit Reznikov. “Van overwinningen en pijn. We hebben het overleefd. We hebben het doorstaan. En nu gaan we winnen. Er komt een tegenoffensief. We zijn dat hard aan het voorbereiden. We zullen harden dan ooit en vanop nog grotere afstand toeslaan, in de lucht, op de grond, in zee en online.”