• De groepswinnaars van de Europa League (waaronder Union) worden geloot tegen de acht winnaars van de knock-outronde van de play-offs.

• Clubs van hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar worden geloot.

• De groepswinnaars van de Europa League spelen de terugwedstrijd thuis

Als reekshoofd is Union er dus al zeker van dat het de heenwedstrijd (9 maart) op verplaatsing speelt en de terugwedstrijd (16 maart) in eigen huis afwerkt. Al is in eigen huis relatief, want Union zal aantreden in het Lotto Park, het stadion van Anderlecht. Het eigen Joseph Marien Stadion voldoet immers niet aan de eisen van UEFA.