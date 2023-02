Alle coronaparameters zijn afgelopen week fors de hoogte ingegaan

Tussen 13 en 19 februari testten dagelijks gemiddeld 1.282 patiënten positief op het coronavirus (+40 procent). Ook de positiviteitsratio steeg tot 21,4 procent.

Ook het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames zit in de lift. Tussen 16 en 22 februari werden dagelijks gemiddeld 113,1 personen opgenomen in de ziekenhuizen (+28 procent). Woensdag lagen er in totaal 1.570 patiënten met of wegens corona in de ziekenhuizen. Dat is een stijging met 28 procent tegenover de voorgaande zevendaagse periode. 58 van hen hebben intensieve zorgen nodig, dat is 61 procent meer dan de week voordien.

Tussen 16 en 22 februari overleden dagelijks 7 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ook dat is een stijging, met 22 procent.