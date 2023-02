De misthoorn staat op het Westerstaketsel gemonteerd op de vuurtoren, honderden meters in zee. — © jve

Blankenberge

Heisa aan de kust, ­alweer. Na de vuurtoren in Oostende ligt nu de nieuwe misthoorn in Blankenberge onder vuur. Drie scherpe piep­tonen waarschuwen wanneer het zicht op zee beperkt is, maar houden ook de buurt­bewoners wakker. ­“Alsof je tinnitus hebt”, getuigt buurtbewoner Evelyne.