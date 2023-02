VAB telt kwart minder ski-ongevallen in krokusvakantie

De VAB-alarmcentrale opende in de afgelopen week, de krokusvakantie, 9 procent minder medische dossiers dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totaal aantal ski- en snowboardongevallen daalde zelfs met 24 procent.

De VAB ziet daarvoor verschillende verklaringen. Zo was het voor veel mensen vorig jaar de eerste keer in lange tijd dat ze opnieuw op de latten stonden. Denk aan de coronapandemie. Maar ook het feit dat er dit jaar in ons land voor het eerst een gespreide krokusvakantie was in Vlaanderen en Wallonië telt volgens de organisatie mee. De vakantie van Franstalige landgenoten wordt immers over twee weken gespreid.

Ook het verschil met de kerstvakantie is opvallend. Tijdens de kerstvakantie van dit jaar was het wel drukker dan in 2021. Volgens de VAB is dat te wijten aan het feit dat in 2021 er op veel plaatsen wel nog coronabeperkingen waren en het daardoor rustiger was in de skigebieden.

(sgg)