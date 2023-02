Skov Olsen nog weken out, Scott Parker bijt van zich af na zware kritiek: “Druk op mij? Nog geen signaal gekregen van bestuur”

Scott Parker mag zich aan een heet weekendje verwachten. Club Brugge moet zondag een grote stap zetten richting de Champions Play-offs tegen Gent, terwijl de kritiek op zijn persoon groeit. Of de Engelsman daar wakker van ligt? Neen, zegt hij. “Moesten we nu Anderlecht heten, speelden we wel fantastisch. Want zij winnen.”

Terwijl de persbabbels van Scott Parker vaker een tussendoortje bleken, mochten we er vrijdag nog eens goed voor zitten. Er stond vuur in de ogen van de Engelsman. We zagen geen coach die het niet meer weet, en ook geen trainer die zich laat doen door de kritiek die hij daags na de wedstrijd tegen Cercle Brugge moest slikken. “Zo gaat dat nu eenmaal voor mensen op mijn positie, en voor mijn spelers”, haalde Parker de schouders op. “Het draait allemaal om resultaten. Moesten we nu Anderlecht heten, dan zou het allemaal fantastisch zijn. Want daar wordt momenteel gewonnen. Bij ons is het blijkbaar door en door slecht omdat we niet winnen. Alles voor jullie is zwart-wit, voor mij niet. Voor ons is het winnen: alles oké. Draw? Slecht. Verliezen: nog slechter. Eén extra doelpunt kon de afgelopen weken vaak een hele andere opinie creëren. We moeten rationeel blijven, hé. En dat gaan we ook blijven doen. Maar ik ben ook de eerste om toe te geven dat het tegen Cercle gewoon slecht was.”

Geen geduld

Of Parker drukt voelt? Neen, zegt hij. “Ik heb alleszins geen signalen gekregen van het bestuur. Nogmaals: ik weet waar onze problemen liggen, maar ik zie ook onze progressie op verschillende vlakken. En dat dagelijks, trouwens. Persoonlijk heb ik geen peptalk nodig. Of woorden van steun. Want ik wéét waar we mee bezig zijn.” Er wordt hem nogal verweten dat de man van basiselftal wisselt zoals van onderbroek. “Dat sommige mensen vinden dat het allemaal te verwarrend is, dat er geen lijn inzit? Sinds ik hier ben, ben ik niet meer afgeweken van mijn systeem. Er is een duidelijke structuur en iedereen kent zijn rol.” Na een vraag hoe hij Vanaken weer op zijn best wel krijgen, hekelde hij het feit dat de publieke opinie geen geduld heeft. “Hans blijft een mens. En ik ben onder de indruk van zijn prestatie, ook al kent hij soms een mindere match. In onze wereld moet alles metéén gebeuren. En dan gaat het niet zozeer over Hans: soms loopt het even minder. We zoeken allemaal naar de manier om Hans, en alle anderen, op hun topniveau te krijgen. Dat is een proces.”

© BELGA

En de kritiek in de kranten: daar ligt hij helemaal niet wakker van. “Ik lees geen kranten. Niet omdat er een taalbarrière is, want ook de Engelse kranten lees ik niet. Ik heb geen nood aan opinies van anderen.” Waar hij wél nood aan heeft, is een zege zondag. Zo kan Club de Buffalo’s op vier punten afstand duwen. “Het wordt een zware wedstrijd, om verschillende redenen. Door onze posities in het klassement, onder andere. Ik heb ze gisteren nog bekeken in het stadion tegen Qarabag. Maar elke match is moeilijk voor ons, momenteel. Ik val in herhaling, maar zo is het nu eenmaal. Natuurlijk kent de groep momenteel moeilijke momenten. Maar dat heeft allemaal met resultaten te maken. We zitten in een periode dat we naar oplossingen moeten zoeken. Dat is ook mijn job. Om te winnen. Want daarop worden we beoordeeld door jullie en de buitenwereld.”

Skov Olsen nog weken out: appendix verwijderd

Ondertussen had Parker nog slecht nieuws: Andreas Skov Olsen zal nog enkele weken out zijn. “Hij heeft een probleem aan de appendix en moet die operatief laten verwijderen. Erg jammer, want hij was op de terugweg. We missen zijn kwaliteiten.”