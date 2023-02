Zware uitslaande brand in loods naast E313 in Wommelgem onder controle, wel nog hevige rookontwikkeling

Er woedt momenteel een hevige uitslaande brand in een loods aan de Uilenbaan in Wommelgem. De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te lijf te gaan. Door de rookpluim is het op de E313 in beide richtingen filerijden.

De brand brak iets na half twee uit bij een autohandelaar op de Uilenbaan in Wommelgem, parallel met de E313 richting Antwerpen. Bij aankomst van de brandweer was al sprake van een hevige uitslaande brand in een van de loodsen.

Na enige tijd blussen kreeg de brandweer de brand onder controle. Er is wel nog sprake van rookontwikkeling. De hulpdiensten roepen op om uit de rook te blijven en de omgeving zo goed mogelijk te vermijden.

De lokale politie Minos sloot de Uilenbaan af voor alle verkeer vanaf de rotonde in Wommelgem tot aan de brug van de Wijnegemsteenweg. Door de brand staat ook op de E313 een file in beide richtingen. Naar Antwerpen staat het verkeer stil vanaf Zandhoven. Richting Hasselt is het aanschuiven vanop de Antwerpse Ring. De federale wegpolitie is ter plaatse om het verkeer te doen vertragen. (jtp)