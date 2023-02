Carnavalsgroep stuurt Prins Carnaval de laan uit aan vooravond van volksfeest: “Als hij gedronken heeft...”

Zoek komend carnavalsweekend in Sint-Gillis-waas niet naar de carnavalsprins, want carnavalsgroep De Minikielen heeft hun Prins Heiko de laan uitgestuurd. Naar verluidt zou de man zich regelmatig baldadig hebben gedragen en daarom beslist de groep nu om zonder Prins Carnaval te vieren. “We betreuren dit enorm, maar hij zorgt voor negativiteit tijdens het carnvalsgebeuren en dat valt niet te rijmen met onze waarden”, aldus voorzitter Romain Meersschaert.

Aan de vooravond van het jaarlijkse carnavalsweekend in Sint-Gillis-Waas is het trammelant bij carnavalsgroep De Minikielen. De groep heeft beslist om carnaval te vieren zonder haar Prins Heiko (33). “Als Heiko gedronken heeft, raakt hij betrokken in vechtpartijen”, vertelt Romain Meersschaert, de voorzitter van de carnavalsgroep. “Zijn gedrag loopt regelmatig de spuitgaten uit en we krijgen er dan ook heel wat opmerkingen over. Op het afgelopen kerstfeestje was hij opnieuw dronken en was hij betrokken bij een vechtpartij. Dat was voor ons de spreekwoordelijke druppel.”

In samenspraak met burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) besloot de groep om een einde te maken aan de samenwerking. “We hebben hem gevraagd om opnieuw zijn kledij en spullen in te leveren”, vult de voorzitter verder aan. “Zijn imago heeft een negatieve invloed op onze werking en daarom kozen we ervoor om de stekker eruit te trekken.”

“Stemmen omgekocht”

Prins Heiko zelf ontkent dat hij betrokken was bij de vechtpartij afgelopen Kerst. De man vindt dat hij onredelijk wordt behandeld en dat de groep hem heeft gebruikt. “In december vorig jaar werd ik voor de derde keer verkozen tot prins”, laat Heiko weten. “Ondanks het feit dat ze er alles aan deden om me niet te doen winnen. Ik heb intussen bewijs dat de organisatoren stemmen omkochten, vragen doorspeelden en een liedje schreven voor mijn concurrent. Toen ik won, vonden ze het wel oké om mijn aanhang te gebruiken om de clubkas te spijzen. Nu ik drie keer tot prins ben verkozen, zou ik ook aanspraak moeten maken op de titel van keizer.”

De carnavalsgroep betreurt de gang van zaken, maar houdt vast aan haar beslissing. “Dit jaar vieren we carnaval zonder prins”, geeft de voorzitter nog mee. “We doen beroep op onze drie keizers en zullen met hen ons vermakelijke programma afwerken.”