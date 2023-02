Het overlijden van een meisje van 11 jaar oud in Cambodja aan de gevolgen van vogelgriep doet heel wat vragen rijzen en leidt tot ongerustheid, en dat nu we nog maar net bekomen zijn van de coronapandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft de situatie als “zorgwekkend”. We vroegen aan experts wat ons nu te wachten staat en of we het H5N1-virus moeten vrezen.