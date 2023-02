Fietsster (76) overleden bij ongeval op Prins Boudewijnlaan in Edegem

Bij een ongeval op de Prins Boudewijnlaan in Edegem is vrijdagmiddag een 76-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een auto en kwam zwaar ten val.

Het ongeval vond rond 13 uur plaats. “De fietser, een vrouw van 76 jaar oud, reed in de richting van Edegem. Ter hoogte van de Den Eeckhofstraat kwam het tot een aanrijding met een wagen”, bevestigt woordvoerder Sarah Debruyne van de lokale politie Hekla.

De vrouw kwam zwaar ten val en overleed helaas ter plaatse. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie heeft de Prins Boudewijnlaan richting Kontich deels afgesloten voor het verkeer. “Een verkeersdeskundige en de dienst fotogrammetrie van de federale politie kwamen ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen”, zegt Debruyne nog.

Door het ongeval volgt buslijn 32 richting Edegem tijdelijk een aangepast traject. De haltes Frans van Dunlaan in Wilrijk tot en met Edegem Noulaertsplein worden niet bediend.

© BFM

© BFM

© BFM