Victor Landuyt is bij Club NXT de jongste perschef in het profvoetbal en ook nog voetballer bij tweedeprovincialer Westrozebeke: “Dit is een unieke kans en een grote uitdaging”

Na een weekend in Londen met het e-sportsteam van Club Brugge begint het echte voetbalwerk weer voor Victor Landuyt. Zaterdag opent Club NXT in The Nest in Roeselare de promotieplay-offs tegen titelkandidaat SK Beveren. Als perschef van het kleine broertje van het grote Club is Landuyt dan de hele dag in de weer, maar zondag wordt zowaar nog hectischer. Dan krijgt Club in de Jupiler Pro League om 13.30 uur grote concurrent AA Gent op bezoek en is Landuyt in de weer om van thuis te helpen met de sociale media van de landskampioen. Op de middag is het dan reppen om in Westrozebeke te geraken, waar zijn ploeg in tweede provinciale A tegen Nieuwkerke speelt.

“Gelukkig viel het tot dusver qua kalenders goed mee en zolang het kan, wil ik dit ook blijven combineren”, vertelt Landuyt. “Zelf nog spelen is een uitlaatklep en ik tekende ook al bij voor volgend seizoen. Maar ik ben er mij bewust van dat ik vroeg of laat misschien een keuze zal moeten maken. Maar nu lukt het dus nog en ik zit echt ook in een warme club met een toffe spelersgroep, één bende maten die ook nog eens goed kunnen voetballen.”

Rouw

En die twee weken geleden plots met de keerzijde van het leven werden geconfronteerd. Westrozebeke was op die zwarte zaterdag 11 februari de tegenstander van Sint-Eloois-Winkel B toen doelman Arne Espeel een strafschop stopte, neerviel en ter plaatse overleed. In de eerste helft had Victor Landuyt nog gescoord. Dat hij de laatste speler is die kon scoren tegen de overleden en intussen begraven doelman, voelt triest en akelig aan en dompelde ook Westrozebeke in rouw. “Ik wil er niet te veel bij stilstaan, want wat er gebeurde, is verschrikkelijk en wens je echt niemand toe”, zucht Landuyt. “We zijn er ook ondersteboven van geweest en de groep heeft ook de uitvaart bijgewoond.”

Mooie affiches

Maar zaterdag is het dus weer werken geblazen in Roeselare, waar Club NXT zijn schitterende heenronde wil bevestigen in de Promotion play-offs. In tegenstelling tot twee jaar geleden staan de jongens van Club NXT nu wel hun mannetje in 1B. “De doelstelling blijft jonge kerels opleiden voor 1A, maar als het kan, zullen nu ook gasten aan bod komen die nog weinig of geen minuten hebben gemaakt”, weet Landuyt.

Promoveren kan Club NXT niet, maar het kijkt wel gretig uit naar de komende tien matchen. “Het zijn sowieso mooiere affiches en matchen waarin je je kan tonen. Enkel RSCA Futures en wij spelen niet voor een prijs, maar dat neemt niet weg dat we graag willen tonen waar onze opleiding voor staat.”

Landuyt studeerde sportjournalistiek, maar deed zijn stage bij Club Brugge en toen hij de kans kreeg om er ook in dienst te komen, aarzelde hij geen seconde. En al zeker niet toen hij zich mocht ontfermen over een heus profteam. “Dit is een unieke kans en een grote uitdaging. Club NXT in 1B is een mooi project. Sportief klopten we bijvoorbeeld al twee keer een ploeg zoals RWDM. Enkel de publieke belangstelling kan misschien nog beter. 1B trekt sowieso al minder volk en beloften dus ook niet echt. Maar nu hebben we elke week mooie affiches en we hopen dat de opkomst nu groter zal zijn. We doen op dat vlak ook alles om dat doel te bereiken.”